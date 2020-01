Patapon 2 Remastered è disponibile su PS4: le migliorie della grafica in nuove immagini

I tamburi in miniatura e le tenere ma combattive vocine dell'esercito di Patapon 2 Remastered riecheggiano sul PlayStation Store per ricordarci del loro arrivo su PS4, come possiamo intuire ammirando le squisite immagini che ne accompagnano il lancio sulla console Sony.

Annunciata ufficialmente durante il PlayStation Experience del 2017, la versione rimasterizzata di Patapon 2 può essere acquistata e scaricata dal PS Store al prezzo di 14,99 euro.

In questa sua nuova veste, il platform musicale di SCE Japan Studio vanta una grafica attualizzata con risoluzione 1080p su PlayStation 4 standard e 4K su PS4 PRO, oltre a tutti i contenuti che hanno reso celebre il titolo originario come le 30 missioni della campagna principali e le centinaia di bizzarre armi utilizzate dal nostro esercito di minion.

Le immagini che sugellano il ritorno di Patapon 2 sul negozio digitale del Monolite Nero danno poi il senso degli interventi compiuti dagli sviluppatori nipponici nell'aumentare la definizione dei modelli poligonali, dei fondali e dell'interfaccia della piccola grande gemma apparsa inizialmente su PSP nell'ormai lontano 2008. Sempre all'interno della Remastered troveranno spazio anche dei personaggi Patapon aggiuntivi, ivi comprese delle creature come maghi, robot e uccelli.