Patapon 2 Remastered per PS4 ha una data di uscita ed è vicinissima

Annunciato nel lontano 2017, Patapon 2 Remastered ha finalmente una data di lancio: Sony Interactive Entertainment ha annunciato che il gioco sarà disponibile dal 30 gennaio 2020 sul PlayStation Store, in vendita al prezzo di 14.99 dollari/euro.

"La storia della tribù dei Patapon avanza, alla ricerca della favolosa Fineterra. Approdati su un nuovo continente, i Patapon si affidano a te, il loro dio, per attraversare sani e salvi questa pericolosa regione sconosciuta. Guidati in questo nuovo mondo dal suono del tuo tamburo mistico, incontreranno una nuova tribù e un misterioso e potente eroe Patapon. Infine, raggiungeranno le rovine di Patapolis, un luogo leggendario di cui tanto parlano i Patapon. Patapon 2 ti offre modalità tutte nuove: emozionanti livelli multigiocatore, numerose missioni e tutorial completi che ti faranno trovare il ritmo dei Patapon in un batter d'occhio."

Patapon 2 Remastered godrà del supporto 1080p su PS4 e output 4K su PlayStation 4 PRO, oltre a presentare un sistema di controllo riadattato per sfruttare tutte le funzionalità del DualShock 4. Non sono previsti invece contenuti aggiuntivi di alcun tipo rispetto all'edizione originale per PSP.