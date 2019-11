La patch 6.1.0 di Super Smash Bros. Ultimate risolve un importante bug

È tempo di novità su Super Smash Bros. Ultimate, con la nuova patch disponibile da oggi e che porta il gioco alla versione 6.1.0. La patch corregge un importante difetto legato al nuovo lottatore arrivato con il nuovo pacchetto DLC di Smash dedicato a Terry Bogard.

Come saprete infatti, è da poco disponibile nel roster del gioco il celebre lottatore della serie Fatal Fury, mostrato dallo stesso director del gioco, Masahiro Sakurai, in un recente video, in cui oltre a Terry Bogard venivano rivelati anche lo stadio dedicato a King of Fighters e le 50 tracce musicali aggiunte nel gioco, provenienti da titoli SNK.

Naturalmente tutti questi contenuti sono disponibili per i possessori del Fighter Pass o che acquistano il set sfidante 4, quello relativo a Terry Bogard.

Proprio al personaggio però era legato un fastidioso bug. Quando veniva effettuata la mossa speciale "Buster Wolf", se il lottatore veniva in contatto con un altro personaggio, poteva capitare che entrambi si bloccassero e non riuscissero più a muoversi.

L'aggiornamento 6.1.0 di Super Smash Bros. Ultimate per fortuna risolve la situazione. Come di consueto però, i file dei replay non saranno più compatibili tra una versione e l'altra, per cui prima di aggiornare il gioco, ricordate di salvare i replay come video, tramite il menù dei replay.