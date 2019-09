La patch di aggiornamento delle rose di PES 2020 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One

Pochi giorni dopo il lancio del nuovo Pro Evolution Soccer, gli sviluppatori di Konami mantengono la parola data ai propri fan e pubblicano la patch di eFootball PES 2020 che aggiorna le rose delle squadre in funzione degli ultimi trasferimenti operati nella sessione di calciomercato estiva.

Le immagini d'esempio che accompagnano l'annuncio dell'avvenuta pubblicazione dell'update gratuito di PES 2020 su PC, PS4 e Xbox One ci mostrano alcuni dei giocatori che hanno cambiato casacca durante la recente campagna di trasferimenti.

I protagonisti scelti da Konami per rappresentare le novità di questa patch provengono tutti dalla Serie A e hanno le sembianze di Icardi (passato in prestito dall'Inter al PSG dopo una telenovela durata mesi), Rabiot (trasferitosi a parametro zero dal PSG alla Juventus), Manolas (accasatosi al Napoli dopo gli anni passati a guidare la linea difensiva della Roma), Ribery (svincolato dal Bayern Monaco per passare alla Fiorentina) e Lukaku (la punta del Manchester United acquistata dall'Inter per sostituire Icardi).

Sulle pagine di Everyeye trovate un approfondimento che ci condurrà verso la nostra recensione di PES 2020 e, qualora ve la foste persa, la nostra Video Recensione 4K dell'ultimo simulatore calcistico targato Konami.