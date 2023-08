La nuova patch di Baldur's Gate 3 limita il rischio di romance indesiderate

La nuova patch in cottura per Baldur's Gate 3 risolverà oltre un migliaio di bug ed è talmente grande da "rompere" Steam. Tra i problemi che risolve ce n'è uno che può tirarci fuori da un certo imbarazzo: quello di ritrovarci incastrati in una storia d'amore che magari avremmo tanto voluto evitare.

Leggendo le note delle patch scritte dal team di sviluppo, possiamo notare quanto segue:

È stato reso meno ambiguo l'avvio di una storia d'amore con Gale quando si scelgono determinate opzioni di dialogo;

Durante la scena in cui Gale insegna a usare degli incantesimi, si ha ora la possibilità di immaginare un futuro con Gale che è una via di mezzo tra il baciarlo e il prenderlo a calci in testa.

Analizzando il contesto di questo aggiornamento specifico, pare che effettivamente ci fosse un bug nel codice di gioco per colpa del quale in una delle prime scene con il nostro amico Stregone, precisamente quella menzionata nelle note, alcune opzioni di dialogo avessero effetti poco chiari sul possibile legame con Gale. D'altronde, gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 hanno ammesso di aver creato PG molto passionali.

In particolare, nel momento in cui fra il giocatore e Gale si crea una certa atmosfera romantica, alcune scelte lasciavano presagire una reazione più distaccata, e dunque più platonica, ma il gioco le interpretava comunque come romantiche per errore, finendo per "incastrarci" in una relazione involontaria con lo Stregone.

La patch risolverà proprio questo problema, liberandoci dal ritrovarci involontariamente impegnati in una storia con Gale, per poi rompere senza preavviso quando incontriamo il vero amore. A meno che non si tratti di Gale in persona, naturalmente. In quel caso, non dovremo accampare scuse.