La nuova Patch per Diablo 4 migliora il gameplay e il bottino dei forzieri

È arrivata la nuova patch di Diablo 4. Oltre a introdurre gradite novità a livello di gameplay, come la possibilità di ottenere Oggetti Unici in modo più semplice, il team di sviluppo ha raccolto le critiche della community e sistemato numerosi altri aspetti.

La patch 1.0.4, che si applica a tutte le piattaforme ed è già attiva, inizia risolvendo alcuni problemi tecnici, come l'Elisir della Perizia che riduceva il costo in risorse del 10% rispetto al valore dichiarato del 20%, oppure l'abilità Turbine del Barbaro, che interrompeva per un istante la canalizzazione quando veniva attivata un'abilità con tempo di recupero durante l'utilizzo.

Le sistemazioni si estendono anche a diverse missioni e spedizioni per cui erano stati segnalati bug che ne impedivano il completamento, come le spedizioni Rifugio dei Cultisti, Tana Ululante e Requie di Luban, che non potevano essere completate in caso apparisse il Macellaio e non venisse ucciso. Se non sapete di chi stiamo parlando, date un'occhiata alla nostra guida su come trovare e sconfiggere il Macellaio in Diablo 4.

Corretti anche alcuni malfunzionamenti nell'interfaccia utente, per esempio la scheda Potenzia Glifo non si chiudeva dopo essersi spostati dalla Pietra Arcana Risvegliata, oppure il costo d'infusione degli aspetti leggendari veniva mostrato in modo errato.

Tuttavia, l'aggiornamento non si limita solo ai bug tecnici. I miglioramenti introdotti, infatti, apportano delle modifiche al gioco, in particolare per quanto riguarda i forzieri della Marea infernale, che ora ora possono rilasciare oggetti unici.

È stata, inoltre, abbassata la quantità di salute e di danni inflitti da alcuni boss specifici, ossia Vhenard, Brol e Cyhrach. Dulcis in fundo, gli artigiani saranno lieti di sapere che la quantità massima di materiali per la creazione è stata aumentata da 9.999 a 99.999.