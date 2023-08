La nuova patch di Final Fantasy 16 rivede una modalità di gioco minore

Final Fantasy 16 è sbarcato in esclusiva temporale su Playstation 5 da ormai più di due mesi e, mentre attendiamo di sapere quando sarà rilasciata una versione PC o quando arriverà su Xbox Series X, il team di sviluppo annuncia l'imminente arrivo di una nuova patch, seppur minore.

Nello specifico, in un tweet dall'account giapponese ufficiale della sedicesima fantasia finale si legge: "Stiamo pianificando di rilasciare un aggiornamento per la Modalità Arcade. I dettagli dell'aggiornamento saranno annunciati al momento della release."

Dopo aver risolto l'annoso problema del motion blur in Final Fantasy 16 con una patch precedente, questo nuovo aggiornamento mira a rivedere la Modalità Arcade del gioco, una sezione minore in cui è possibile mettersi alla prova ripetendo alcune sezioni di gioco o alcune battaglie per migliorare il proprio punteggio.

I dettagli sono ancora stringatissimi, ma sarà proprio il metodo di valutazione dei punteggi nelle performance a essere rivisto, così come cambierà la classifica. L'aggiornamento sarà attivo già dal 3 settembre, perciò ne sapremo presto di più.

Non si tratta, dunque, di cambiamenti di rilievo al gameplay di gioco o espansioni di nessun tipo, dato che la Modalità Arcade, raggiungibile tramite la Pietra Arete nel Rifugio, è una porzione marginale di Final Fantasy 16.