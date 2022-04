In attesa della patch next-gen, The Witcher 3 è stupendo su PC con 100 mod grafiche

CD Projekt RED ha ufficialmente rimandato il lancio della patch next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X|S, e dovremo quindi ancora del tempo prima di ammirare l'acclamato action-RPG in una veste grafica aggiornata e rivisitata dagli autori polacchi.

Nell'attesa che CD Projekt torni ad aggiornarci sulla finestra di lancio dell'update, possiamo consolarci con un nuovo suggestivo video di gameplay pubblicato sul canale YouTube Digital Dreams, che ha provato a spingere ai limiti l'open world fantasy applicando oltre 100 mod grafiche. Il titolo gira qui su una scheda grafica NVIDIA GTX 3090, e a sorprendere sono soprattutto l'illuminazione e le texture, grazie alla qualità dei reshade e dei texture pack selezionati da Digital Dreams.

Se già la versione originale di The Witcher 3 rimane tutt'oggi una festa per gli occhi, grazie a questa mod è possibile affiancare Geralt di Rivia (qui insolitamente protetto dall'armatura di Faraam di Dark Souls) nell'esplorazione di un mondo di gioco ancor più vivace e realistico. Cosa ne pensate del risultato raggiunto da Digital Dreams grazie all'utilizzo di oltre 100 mod grafiche? A questo indirizzo trovate tutti i dettagli sulle modifiche grafiche, ed eventualmente anche i file da scaricare nel caso la vostra configurazione PC sia abbastanza potente da reggere il tutto.

Nel mentre prosegue i lavori sulla patch next-gen e sull'espansione di Cyberpunk 2077 prevista per il 2023, CD Projekt RED ha annunciato una nuova saga di The Witcher.