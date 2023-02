Quante patch riceverà League of Legends nel 2023? Lo schedule completo

Mentre prosegue l’attesa per il rilascio della Patch 13.4 di League of Legends, qualche giocatore particolarmente legato al MOBA di casa Riot Games si starà chiedendo: quante patch verranno rilasciate nel 2023 e quando arriveranno? Vediamo il possibile schedule per quest’anno.

Normalmente Riot Games rilascia aggiornamenti regolari, su base bisettimanale, pieni di modifiche, correzioni e nuovi contenuti. Questa tradizione sembra destinata a continuare nel corso dell’anno corrente, con l’obiettivo di mantenere il gioco ancora fresco tra buff, nerf e anche aggiornamenti estetici ai campioni, ai mostri della Giungla e alla mappa in toto. Naturalmente, gli aggiornamenti continueranno ad arrivare in anticipo sul server PBE di League of Legends per consentire allo staff di raccogliere feedback direttamente dai giocatori.

Vediamo, allora, le patch in arrivo nei prossimi mesi:

13.5 - mercoledì 8 marzo

13.6 - mercoledì 22 marzo

13.7 - mercoledì 5 aprile

13.8 - mercoledì 19 aprile

13.9 - mercoledì 3 maggio

13.10 - mercoledì 17 maggio

13.11 - giovedì 1 giugno

13.12 - mercoledì 14 giugno

13.13 - mercoledì 28 giugno

13.14 - mercoledì 19 luglio

13.15 - mercoledì 2 agosto

13.16 - mercoledì 16 agosto

13.17 - mercoledì 30 agosto

13.18 - mercoledì 13 settembre

13.19 - mercoledì 27 settembre

13.20 - mercoledì 11 ottobre

13.21 - mercoledì 25 ottobre

13.22 - mercoledì 8 novembre

13.23 - giovedì 21 novembre

13.24 - mercoledì 6 dicembre

Come da nostra prassi, vi terremo aggiornati quando usciranno le anticipazioni del changelog.

Qualche giorno fa, invece, Riot ha svelato delle caratteristiche della modalità a 8 giocatori in arrivo su LoL.