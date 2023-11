Path of Exile 2, appuntamento a novembre per una nuova live: tanti annunci in diretta

Alla Gamescom di quest'anno abbiamo avuto modo di ritornare a Wraeclast con il druido in Path of Exile 2, il prossimo grande titolo prodotto ad opera dei ragazzi di Grinding Gear Games. La fine di novembre si avvicina, e con essa sopraggiungeranno tante novità per gli amanti del nuovo Path of Exile, benché l'uscita del secondo capitolo sia lontana.

Un po' come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di oggi è stato rilasciato un Livestream Teaser di Path of Exile 2, ove il team di sviluppo mostra quello che i giocatori potranno aspettarsi nel corso della diretta che prenderà piede nei prossimi giorni presso il canale Twitch di Path of Exile. Nei prossimi giorni, il mondo videoludico riceverà diverse notizie riguardanti il futuro della prossima iterazione, ancora lontana dalla sua definitiva realizzazione.

In parte scomparso dai radar videoludici a seguito della risposta ufficiale degli sviluppatori di Path of Exile 2 sulla presenza del doppiaggio italiano, il gioco è pronto a tornare in grande stile e mostrarsi nuovamente ai suoi fan: la diretta streaming di Path of Exile 2 prenderà piede il 30 novembre. Mancano davvero pochi giorni all'avvento dell'importante celebrazione, volta a far sì che i giocatori possano intravedere quanto svolto dal team ed i passi avanti realizzati in tal senso, perciò non ci resta che attendere ancora un po' in occasione di un fine novembre che si fa davvero interessante.

Vi rimandiamo all'appuntamento del 30 novembre per assistere alle novità che sopraggiungeranno. In allegato alla notizia trovate inoltre il trailer teaser di ciò che sarà oggetto di una corposa disamina e analisi da parte del team.