Path of Exile 2: Druido, Cacciatrice e Guerriero al centro dei nuovi video gameplay

A distanza di qualche settimana dall'ExileCon 2023, evento durante il quale abbiamo potuto apprendere tante nuove informazioni su Path of Exile 2, il team di sviluppo è tornato a mostrare il gioco in occasione della GamesCom.

Nel corso delle ultime ore sono infatti spuntati su YouTube ben due filmati di gameplay con tanto di commento del game director e co-fondatore di Grinding Gear Games, Jonathan Rogers. Grazie alla visione di questi video, i fan di Path of Exile 2 possono analizzare classi diverse rispetto a quelle che sono state approfondite qualche tempo fa. Durante la fiera tedesca sono infatti stati mostrati in azione il Guerriero, la Cacciatrice ed il Druido, ciascuno dotato di caratteristiche completamente differenti.

Ognuna di queste tre classi è stata mostra in momenti diversi della campagna, così da consentire agli appassionati di vedere anche alcune delle tantissime mappe che troveremo nella versione finale del free to play, senza contare che in alcune sequenze si possono anche vedere un paio di hub centrali in cui potremo interagire con i vari NPC.

Prima di lasciarvi ai due filmati, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'intervista in esclusiva italiana agli sviluppatori di Path of Exile 2, i quali ci hanno svelato tanti dettagli sul principale rivale di Diablo 4 in uscita il prossimo anno.