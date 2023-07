Path of Exile 2, Grinding Gear Games è pronta: beta nel 2024 per il gioco standalone

Di recente abbiamo saputo che vi è stato un cambio di programma per Path of Exile 2, che non sostituirà il suo predecessore: come se la "minaccia" a Diablo 4 con una concorrenza sfrenata non fosse di per sé sufficiente, Grinding Gear Games ha rilasciato incredibili notizie per i fan della ventura produzione: il gioco è ora standalone.

In origine, i piani della software house erano ben diversi. Eppure, come visto nel nostro articolo in esclusiva italiana, il rivale di Diablo 4 Path of Exile 2 è molto ambizioso ed è per questo che la portata del progetto è cresciuta ben oltre le aspettative dello stesso team. Pur ritornando a mettere piede in quel di Wraeclast, Path of Exile 2 avrà sei nuove classi, 600 nemici, 100 boss, 240 abilità attive e tanto altro da offrire ai propri utenti.

Ma quando sarà possibile provare con mano quanto realizzato da Grinding Gear Games? Nel corso dell'ExileCon 2023, tenutosi nel corso di questo fine settimana, la compagnia ha annunciato che nel giugno 2024 arriverà una beta del gioco. Manca poco meno di un anno al via alla grande avventura GDR Hack & Slash che cerca di porsi in continuità e di distaccarsi al contempo da quanto fatto nel 2013, nel tentativo di realizzare un progetto ancor più mastodontico ed irresistibile per gli amanti delle produzioni sulla falsa riga di Diablo. Il 2024 è ancora lontano, ma fremete all'idea di giocare il seguito di Path of Exile?