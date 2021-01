Path of Exile 2: improbabile l'uscita prima del prossimo anno

Sebbene lo sviluppo di Path of Exile 2 stia procedendo piuttosto bene, pare che la data d'uscita non sia così vicina e a spiegarne le motivazioni è stato Chris Wilson, studio head di Grindin Games.

Stando a quanto dichiarato da Wilson in un'intervista, infatti, a prolungare i tempi di sviluppo è stata l'emergenza Coronavirus, la quale ha messo in difficoltà il team con sede in Nuova Zelanda. Ecco di seguito le parole dello sviluppatore:

"Non amo dare la colpa al Covid-19, ma ha comunque avuto un ruolo in questa situazione. Abbiamo avuto delle difficoltà anche ad assumere nuovi dipendenti per via della chiusura delle frontiere in Nuova Zelanda, la quale ha castrato la nostra crescita e ha impedito al team che si occupa della creazione di asset di espandersi. Anche lo sviluppo del gioco non è andato alla velocità che ci aspettavamo e il nostro obiettivo è ora quello di lavorare sodo per tutto il 2021 su Path of Exile 2. Faremo il possibile e cercheremo di capire quando saremo in grado di pubblicare il gioco, che in ogni caso non arriverà prima della fine dell'anno."

L'intervistatore ha chiesto se le probabilità che il gioco esca nel 2022 siano elevate e la risposta di Wilson è stata positiva, lasciando così intendere che sia improbabile che il nuovo capitolo del celebre free to play possa fare il proprio debutto nel 2021.

Vi ricordiamo che il team di sviluppo ha annunciato anche Path of Exile Mobile, capitolo della serie in arrivo su iOS e Android.