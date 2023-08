Path of Exile 2 sarà in italiano? Lo abbiamo chiesto agli sviluppatori

Negli ultimi giorni si sta parlando moltissimo di Path of Exile 2, il nuovo capitolo della serie Grinding Gear Games che si è mostrato sul palco dell’ExileCon 2023 e ha inevitabilmente catturato l’attenzione dei giocatori di Diablo 4 che desiderano un’esperienza più hardcore. Ma sarà possibile giocarlo in italiano?

La risposta, purtroppo, è al momento sconosciuta. Gli autori del gioco non hanno dichiarato (ancora?) nulla in merito alla localizzazione in italiano, dunque il team non ha ancora svelato informazioni a riguardo, vi confermiamo però che abbiamo contattato gli sviluppatori e siamo in attesa di una conferma ufficiale (o di una smentita) relativa all'eventuale presenza dei sottotitoli in italiano in Path of Exile 2.



Il primo Path of Exile non è mai stato tradotto in italiano ma chissà che con questo sequel le cose possano cambiare, considerando anche il buon successo riscosso dal predecessore e il discreto livello di hype generato dal seguito. Non appena avremo conferme, vi aggiorneremo in merito alla traduzione italiana di Path of Exile 2.

In attesa di scoprire come andranno le cose, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Path of Exile 2 con tutti i dettagli sul nuovo combat system e sulle nuove classi. Non dimenticate inoltre di dare un’occhiata alla nostra intervista esclusiva agli sviluppatori di Path of Exile 2.