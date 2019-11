Path of Exile 2 e Path of Exile Mobile: i due giochi annunciati all'ExilCon

Dal palco dell'ExilCon, attualmente in corso di svolgimento in Nuova Zelanda, giungono un ampio numero di interessanti novità, che segnano l'espansione del franchise di Path of Exile.

La manifestazione ha infatti ospitato grandi annunci, tra i quali figura il reveal di Path of Exile 2. Il sequel del gioco realizzato dal team di Grinding Gear Games è stato infatti presentato al pubblico con un apposito trailer. Disponibile in apertura a questa news, il filmato ha consentito alla community di dare un primo sguardo a quelle che saranno le atmosfere del titolo. Con un arco narrativo strutturato in sette atti ed ambientato venti anni dopo le vicende del primo capitolo, Path of Exile 2 si propone di espandere l'universo del primo capitolo, consentendo ai giocatori di conservare eventuali item estetici. Dal palco dell'ExileCon, il team di sviluppo ha offerto un primo assaggio della produzione, ad ora priva di una data di pubblicazione precisa. In calce a questa news, potete infatti trovare un primo gameplay di Path of Exile 2: cosa ve ne pare?



Questo non è stato tuttavia l'unico annuncio dedicato alla community legata al franchise. L'ExilCon è stato infatti anche il palco dal quale è stato presentato una seconda produzione. Con un ulteriore trailer, Grinding Gear Games ha infatti introdotto anche Path of Exile Mobile. Nel filmato che trovate in calce a questa news, gli sviluppatori hanno illustrato alcune delle caratteristiche della produzione, destinata ad essere fruita su dispositivi mobile.