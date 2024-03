Path of Exile 2, portate pazienza: la Beta di giugno è stata rinviata

Grinding Gear Games aveva fissato la Beta di Path of Exile 2 a giugno 2024, ma purtroppo i fan della serie dovranno attendere più a lungo: gli sviluppatori hanno infatti confermato ufficialmente un posticipo per i test.

Nonostante il rinvio, la buona notizia è che in ogni caso Grinding Gear Games terrà un Alpha Test di Path of Exile 2 sempre a giugno, permettendo così ai giocatori di poterlo comunque provare seppur attraverso una versione di prova meno ricca. La cattiva notizia è che al momento gli autori non hanno confermato quando si svolgerà la Beta, rinviata dunque a data da destinarsi.

"Avevamo detto in precedenza che avremmo pubblicato la Beta il 7 giugno 2024 e pensavamo di prepararne i contenuti in tempo, ma abbiamo sottovalutato il tempo necessario per portare il gameplay agli standard qualitativi che ci soddisfano. Faremo comunque degli Alpha Test a giugno, ma dobbiamo rinviare la Beta a un periodo successivo. Non abbiamo ancora deciso una data esatta, ma sarà comunque verso la fine dell'anno", dichiara Grinding Gear Games in un post su Twitter/X.

Non resta dunque che aspettare ulteriori comunicazioni nei prossimi mesi sulla Beta di Path of Exile 2, che in ogni caso resta confermata per il 2024.

