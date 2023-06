Path of Exile 2: un nuovo sguardo al gameplay dell'ARPG che sfida Diablo 4

Nel corso dello showcase del Summer Game Fest 2023 presentato e organizzato da Geoff Keighley, il team di Grinding Gear Games ha riaperto una finestra sull'universo action ruolistico di Path of Exile 2 con un nuovo video gameplay.

Il nuovo trailer confezionato dalla software house neozelandese solletica la curiosità degli appassionati di ARPG con delle scene ingame particolarmente cruente. Lo scenario a tinte oscure che farà da sfondo al sequel di Path of Exile promette di essere davvero ricco di attività da svolgere e, con esse, di elementi di equipaggiamento da sbloccare nei panni del proprio alter-ego.

Il progetto firmato dai ragazzi di Grinding Gear punta quindi ad attrarre tutti coloro che, in questi giorni, hanno contribuito al lancio da record di Diablo 4: molti degli elementi ludici, contenutistici e grafici di Path of Exile 2, d'altronde, guardano proprio all'ARPG di Blizzard, pur proponendo il tutto con la formula dei free-to-play che ha fatto la fortuna del capitolo originario di questo GDR action.

Maggiori dettagli su Path of Exile 2 verranno snocciolati da Grinding Gear Games nel corso dell'ExileCon, lo streaming che gli sviluppatori neozelandesi terranno il prossimo 28 luglio. Nel frattempo, date un'occhiata al nuovo gameplay trailer di Path of Exile 2 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo ARPG in arrivo su PC e console in una finestra temporale che deve essere ancora ufficializzata.