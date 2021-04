Path of Exile 2 torna a mostrarsi: nuovo trailer e filmato di gameplay in 4K

Dopo una lunga attesa, che dura ormai dall'annuncio giunto alla GamesCom di Colonia del 2019, Path of Exile 2 torna finalmente a mostrarsi. Gli sviluppatori di Grinding Gear Games hanno diffuso un nuovo trailer del gioco che vi abbiamo riportato in cima alla notiiza.

Per ripagare la pazienza della community, il team di sviluppo ha ben deciso di pubblicare anche un nuovo filmato di gameplay in 4K della durata di 20 minuti, concedendoci quindi un assaggio corposo del secondo atto della campagna di Path of Exile 2. Il video presenta un paio di nuove armi, ovvero la lancia e la versatile balestra, che possono scatenare diversi tipi di attacchi a seconda delle gemme con cui le equipaggiamo. Possiamo dare anche un'occhiata ad alcuni combattimenti con i miniboss e all'Adura Caravan, un quartier generale dinamico che potremo visitare tra una missione e l'altra.



Sembra particolarmente impressionante la cura estetica e tecnica con cui il team sta cercando di impreziosire il prodotto, tanto che il ruolistico potrebbe persino saltare completamente la release su old gen ed essere pubblicato esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC. Questo è quanto Grinding Gear Games ha lasciato intendere alla redazione di Wccftech, alla quale è stato inoltre svelato che sono in corso i lavori per riuscire ad implementare il cross-play tra le varie piattaforme.

Path of Exile 2 non ha ancora una data di lancio ufficiale, ma una versione Beta del titolo dovrebbe essere pubblicata entro il prossimo anno. Per mettere le mani sull'edizione definitiva dovremo aspettare con tutta probabilità ancora molto tempo, dal momento che per il gioco sono previsti sette atti in totale. Che impressioni vi ha lasciato il nuovo materiale pubblicato da GGG?