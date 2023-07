Path of Exile 2, è ufficiale: la campagna del gioco gratis non si potrà saltare

In occasione dell'ExileCon 2023, Grinding Gear Games ha svelato una notevole quantità di informazioni sul suo Path of Exile 2, sequel del complesso action RPG che proverà ad accalappiare tutti i giocatori insoddisfatti da Diablo 4.

Uno dei dettagli di cui si è parlato negli ultimi giorni riguarda la campagna, che come vi abbiamo scritto nella nostra lunga anteprima di Path of Exile 2, sarà composta da sei atti. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori del free to play, questa particolare componente del gioco non potrà essere saltata da chi l'avrà completata una prima volta e si dedicherà alla creazione di nuovi personaggi.

Questo significa che anche negli aggiornamenti stagionali sarà obbligatorio cimentarsi nella main quest, ripetendone ogni singola missione. Il team di sviluppo ha spiegato che tale scelta, che probabilmente non verrà accolta positivamente da tutti, permetterà agli utenti di acquisire familiarità con le varie meccaniche stagionali e renderà l'esperienza più piacevole.

In ogni caso ci vorrà un po' prima di poter scoprire che impatto avrà l'assenza di tale opzione sul gioco, visto che la prima Closed Beta di Path of Exile 2 arriverà solo a giugno 2024 e includerà l'intera campagna.

