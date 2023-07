Path of Exile 2, le ultime dall'ExileCon: con la beta si potrà provare il gioco completo

Sul palco dell'ExileCon, Grinding Gear Games sta facendo scintille: dopo aver rivelato la lieta notizia sull'arrivo della beta di Path of Exile 2 nel 2024 per il gioco standalone che promette grandi cose agli amanti dei GDR sulla falsa riga di Diablo 4, giungono nuove informazioni direttamente dal suddetto evento e dal team di sviluppo.

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo saputo che vi è stato un cambio di programma per Path of Exile 2 e non sostituirà il suo predecessore: l'attesissimo progetto free to play è diventato molto più che un ampliamento del primo Path of Exile, complice la mole di contenuti incredibili. Ora, però, si è parlato più nel dettaglio della prova anticipata del titolo: la beta di Path of Exile 2 arriverà il 7 giugno 2024 e permetterà di provare il gioco completo.

La dichiarazione è sopraggiunta dal director dei lavori, il quale ha dichiarato che desidera fare in modo che tutti gli utenti possano provare Path of Exile 2 senza alcun taglio di contenuti, al fine di "ottenere il giusto bilanciamento al momento del lancio" e garantire una maggiore interazione con la community in termini di miglioria dell'esperienza. "Non sarà solo un atto o qualcosa del genere. Si tratterà dell'intero gioco e lo faremo durare quanto una lega, quindi mesi". Pronti a giocare Path of Exile 2 in beta nell'estate dell'anno prossimo?