Path of Exile 2: il nuovo video gameplay fissa la data del prossimo evento

Durante il PC Gaming Show 2023 è tornato a mostrarsi anche Path of Exile 2, sequel dell'acclamato action RPG gratis che proverà a sfidare Blizzard e il suo Diablo 4.

Il video gameplay mostrato all'evento è incentrato su un dungeon ambientato in alcune antiche rovine, nel quale il protagonista annienta orde di demoni con una serie di abilità speciali che coinvolgono anche incantesimi elementali. Dopo questo breve massacro che permette di apprezzare sia la bontà tecnica del gioco che la varietà del bestiario, veniamo a conoscenza di un altro importante dettaglio.

Grinding Gear Games ha infatti sfruttato il palco dell'evento dedicato al PC gaming per svelare al pubblico quando si terrà il prossimo appuntamento dedicato al gioco: a tal proposito, il 28 luglio 2023 sono state promesse tante novità sull'action RPG e non si esclude che in tale data gli sviluppatori possano decidere di svelare anche la finestra di lancio e, perché no, una prima fase di test a porte chiuse.

