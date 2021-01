Path of Exile Echoes of the Atlas: nuovo trailer con data d'uscita su PC

Grinding Gear Games ha da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato a Echoes of the Atlas, l'attesa espansione di Path of Exile che si prepara ad arrivare su PC nel corso dei prossimi giorni.

Come potete vedere nel filmato, infatti, il contenuto aggiuntivo del popolare free to play sarà disponibile esclusivamente su PC a partire dal prossimo venerdì 15 gennaio 2021 e non si conoscono al momento i dettagli sul possibile arrivo dell'espansione su console (PlayStation 4 e Xbox One). Installando il prossimo aggiornamento di gioco, che sarà gratuito per tutti, si potrà accedere ad una serie di contenuti inediti per l'endgame oltre ad una serie di mappe e abilità extra. Echoes of the Atlas include anche un nuovo e pericoloso boss del pinnacolo chiamato The Maven e la modalità Ritual League, una sorta di arena nella quale i giocatori devono affrontare orde sempre più pericolose di nemici la cui eliminazione garantisce ricompense di alto livello.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer di Echoes of the Atlas, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è arrivata da parte del team di sviluppo la conferma sull'arrivo di Path of Exile 2 nel corso del 2022 per via delle difficoltà incontrate a causa dell'emergenza Coronavirus.