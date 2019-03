Path of Exile ha finalmente una data d'uscita su PlayStation 4

Dopo continui rimandi (il gioco doveva uscire lo scorso Dicembre e rinviato poi a Febbraio) è stata finalmente annunciata la nuova data d'uscita di Path of Exile, l'RPG di Grinding Gear Games, già disponibile su PC da Ottobre 2013 e su Xbox One da Agosto 2017.

La versione per console Sony del videogame free-to-play sarà dunque disponibile a partire dal 28 Marzo, insieme all'espansione Synthesis.

Path of Exile è un action RPG che strizza l'occhio ai primi Diablo, ambientato in un oscuro mondo fantasy, incentrato sul combattimento, sulla raccolta di nuovo equipaggiamento e sulla profonda personalizzazione del proprio personaggio. Sono infatti numerose sia le classi giocabili, sia le abilità da poter utilizzare, sia per l'appunto le parti di equipaggiamento presenti nel loot, che è possibile anche migliorare portandole dall'apposito NPC.

Tra le caratteristiche su cui puntano l'accento gli sviluppatori (che definiscono il gioco "fatto da giocatori incalliti per giocatori incalliti"), è il fatto che il gioco è un vero e proprio free-to-play privo di caratteristiche tipiche dei pay-to-win: non è possibile infatti guadagnare un vantaggio in combattimento spendendo soldi in-game.

Per maggiori informazioni potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Path of Exile (versione PC).