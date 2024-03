Path of Exile Necropolis: dalle mappe di livello 17 all'Undertaker, tutte le novità

Sebbene l’attenzione dei videogiocatori appassionati di action RPG sia tutta rivolta a Path of Exile 2, che abbiamo provato in esclusiva italiana, Grinding Gear Games continua a non mollare il primo capitolo della serie di free to play, che si prepara ad accogliere un’altra interessante espansione che prende il nome di Necropolis.

Grazie ad un evento organizzato dagli sviluppatori, ci è stata data l’opportunità di scoprire in anticipo tutte le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento. Non indugiamo oltre e andiamo alla scoperta dei principali contenuti di Path of Exile Necropolis.

Benvenuti nella Necropoli

Il debutto della Necropolis Challenge League segnerà l’arrivo nell’action RPG di un nuovo e cupo personaggio chiamato Arimor, meglio noto come l’Undertaker (il Becchino). L’approdo di questo NPC nel mondo di Path of Exile è dovuto alle problematiche causate dagli spiriti iracondi che stanno creando scompenso fra i mostri di Wraeclast, richiedendo un intervento immediato. Ovviamente non sarà Arimor a combattere queste presenze, poiché questo arduo compito verrà affidato - come sempre - al nostro guerriero. Ciononostante, il Becchino ci supporterà in svariati modi, uno dei quali consiste nel donarci la preziosa Lanterna di Arimor. Si tratta di un cimelio di famiglia di grande valore, che ci viene affidato dal losco figuro affinché ci agevoli la lotta contro gli spiriti malvagi che infestano i nuovi dungeon. Oltre ad essere una reliquia legata alla narrazione che fa da sfondo alla stagione, la Lanterna di Arimor è anche un elemento centrale nelle dinamiche di gameplay alla base di Necropolis: all’interno della Lanterna vi sono infatti alcuni slot che possono essere occupati da modificatori che influenzano la quantità, la resistenza e le abilità delle creature che si andranno ad affrontare nei dungeon. Stiamo parlando di oggetti creati appositamente per la Necropolis Challenge League che, come tutto il loot, potrebbe cadere dai corpi delle creature eliminate. È chiaro che ad ognuno di questi modificatori non corrisponde solo un incremento del livello di sfida, ma anche e soprattutto un bonus che può riguardare anche la tipologia dei drop, così che il giocatore possa avere un maggiore controllo sul bottino.

Ma non è finita qui, poiché in Path of Exile Necropolis è anche possibile visitare un cimitero che funge da hub centrale, in cui possiamo interagire col Becchino e posizionare all’interno di alcune tombe i cadaveri delle creature, che in base alle loro caratteristiche vanno ad aggiungere buff: l’insieme di questi bonus confluisce nel nuovo sistema di crafting, attraverso il quale potremo generare pezzi d’equipaggiamento con le caratteristiche che abbiamo selezionato in precedenza. Potremo quindi decidere di forgiare oggetti con perk che rimuovono i requisiti necessari per indossare armature, che vanno a migliorare determinati attributi o che modificano le percentuali di probabilità affinché determinati effetti si verifichino in combattimento. In sostanza, sarà possibile creare quelle corazze che si adattano perfettamente alla nostra build e permettono di sfruttarla al meglio.

Arriva una nuova difficoltà

Grinding Gear Games non ha introdotto solo le novità relative al Becchino in Path of Exile Necropolis, che come tutti gli aggiornamenti di rilievo del free to play porta con sé anche una serie di contenuti che espandono l’endgame e migliorano l’esperienza di gioco. Parlando proprio di endgame, i giocatori potranno mettersi alla prova con una difficoltà ancor più alta: stanno infatti per approdare nel gioco le mappe di livello 17, che proporranno boss e nemici davvero tosti, che potranno essere sconfitti solo dai giocatori che hanno le build migliori. Il motivo per cui prenderete parte più e più volte alle missioni della massima difficoltà è davvero semplice. Le Keystone per accedere ai boss verranno rimosse dall’Atlas Tree: al loro posto stanno per arrivare speciali frammenti che vengono droppati esclusivamente dai nemici nelle cinque diverse mappe di livello 17. Nemmeno a dirlo, ognuna di queste attività si conclude con una boss fight parecchio complessa, in cui vi è buona probabilità di ottenere un oggetto unico. A tal proposito, gli sviluppatori hanno deciso di non inserire nella patch nuovi pezzi d’equipaggiamento unici, optando invece per versioni rivisitate di oggetti già visti in passato: i ritocchi sono tutti verso l’alto, quindi varrà la pena sbloccarli di nuovo anche se li avete in collezione.

Ad aver ricevuto l’attenzione degli sviluppatori di GGG sono anche gli Scarabei, che ora sono più numerosi e permettono di ottenere effetti di vario genere nel corso delle attività endgame. Tra le varie aggiunte troviamo ad esempio l’Ultimatum Scarab, che aggiunge all’area anche un Ultimatum Encounter. C’è poi l’Ultimatum Scarab of Bribing, che in cambio di round aggiuntivi garantisce il 150% di punti esperienza bonus. Uno dei più interessanti è l’Ultimatum Scarab of Dueling, che al completamento dell’Ultimatum Encounter nell’area conduce il giocatore dritto ad un Unique Boss. Come avete intuito, quindi, questi oggetti da inserire nella Map Device hanno effetti ancor più evidenti rispetto agli Scarabei visti sino ad oggi. Grazie alla Necropolis Challenge League, infine, arrivano anche nuovi rami per l’Atlas Skill Tree, che garantiscono opzioni inedite per chi vuole sperimentare con le build.

Se tutte queste novità hanno stuzzicato il vostro interesse nei confronti dell’action RPG di Grinding Gear Games, sappiate che non dovrete attendere molto prima dell’uscita del corposo content update. Path of Exile Necropolis sarà infatti disponibile a partire dal prossimo venerdì 29 marzo 2024 e, per la prima volta nella storia del free to play, l’aggiornamento verrà pubblicato in concomitanza su tutte le piattaforme, ossia PlayStation, Xbox, PC e Mac.

Avete già letto il nostro provato di Path of Exile 2?