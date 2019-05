Path of Exile: la nuova espansione Legion arriverà presto su PS4

Grinding Gear Games ha annunciato l'arrivo di una nuova espansione per Path of Exile, free to play di enorme successo recentemente giunto anche su PlayStation 4. L'espansione Legion arriverà il 10 giugno portando con se tantissime novità.

Sulle pagine del PlayStation Blog gli sviluppatori parlano del nuovo contenuto aggiuntivo: "Path of Exile Legion Offrirà una nuova, esaltante svolta al gameplay di base di Path of Exile che garantirà adrenalina e rigiocabilità senza fine. Esplorando Wraeclast, scoprirete dei monoliti in ogni area. Quando marcherete un Monolite, scoprirete delle legioni appartenenti alla storia di Wraeclast bloccate nel mezzo di una battaglia.

Se causerete dei danni a questi nemici, li risveglierete dalla loro immobilità, ma fate attenzione a non esagerare: quando l’effetto del Monolite si esaurirà, vi ritroverete a combattere contro i guerrieri che avrete liberato. Ma se siete in grado di sostenere lo scontro, otterrete ricche ricompense e potere! Tra gli altri potenti nuovi oggetti, ogni legione lascerà cadere dei frammenti della propria fazione che si potranno combinare in emblemi e usare in una mappa per sbloccare il regno del conflitto eterno."

Legion sarà "solo la prima di tante espansioni previste" per Path of Exile, il download sarà disponibile dal prossimo 10 giugno, ulteriori notizie sui prossimi contenuti in arrivo non sono state rese note.