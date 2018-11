Path of Exile per PlayStation 4 è stato rimandato a febbraio 2019

Grinding Gear Games ha annunciato che Path of Exile per PlayStation 4 non uscirà il 7 dicembre, come inizialmente previsto: il lancio del gioco sulla console Sony è stato rimandato a febbraio 2019.

Gli sviluppatori fanno sapere di "aver sottovalutato la quantità di lavoro necessaria per portare a termine lo sviluppo in tempo per la stagione natalizia. Speriamo di avere tutto pronto per gennaio, ma per sicurezza preferiamo indicarvi una finestra di lancio fissata per l'inizio di febbraio."

Il team approfitterà di questo lasso di tempo per migliorare alcuni aspetti del gioco come il framerate e in generale la stabilità ed il comparto tecnico. Path of Exile è stato accolto positivamente su PC e Xbox One, l'obiettivo ora è quello di pubblicare il gioco anche su PlayStation 4 e procedere poi con il supporto post lancio, tra cui l'appena annunciata espansione Betrayal.