Path Of Exile: raggiunto un nuovo picco di giocatori attivi a ben 9 anni dall'uscita

Path Of Exile sembra a tutti gli effetti un'opera immortale. Nonostante l'Action/RPG free to play sia uscito originariamente su PC nel 2013, gode ancora di una certa popolarità tra i giocatori, grazie anche alle nuove espansioni ed i vari aggiornamenti che Grinding Gear Games continua a fornire alla sua creazione.

Già nel 2017 l'opera ebbe una forte impennata di utenti attivi grazie all'arrivo dell'epansione Fall of Oriath, ma in data 4 febbraio 2022, sempre attraverso l'uscito di un nuovo, grande contenuto intitolato Siege of the Atlas, Path of Exile ha infranto qualunque record precedentemente raggiunto su Steam. Il titolo ha infatti toccato 158.882 giocatori attivi contemporaneamente sulla piattaforma di Valve, infrangendo il precedente primato raggiunto a gennaio 2021, dove furono 157.103 gli utenti coinvolti nelle partite del gioco di ruolo in stile MMO.

Gli sviluppatori hanno celebrato il grande traguardo raggiunto con un post su Twitter, dove hanno ringraziato la community per il loro supporto costante e sempre maggiore nel corso dei quasi dieci anni trascorsi dall'uscita del gioco. Potrebbe però trattarsi dell'ultimo record per il gioco, dato che l'uscita di Path of Exile 2 è prevista entro il 2022. A tal proposito, il video gameplay in 4K di Path of Exile 2 vi permetterà di avere un assaggio di cosa aspettarsi dal secondo episodio della serie firmata Grinding Gear Games.