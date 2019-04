Path of Exile, Sekiro e Devil May Cry 5 tra le dirette della settimana

Inizia una nuova settimana e come di consueto arriva il calendario dedicato alle dirette sul canale Twitch di Everyeye.it, tra cui troviamo trasmissioni dedicate a Path of Exile per PlayStation 4, Sekiro Shadows Die Twice, Devil May Cry V e Apex Legends...

Lunedì 1 aprile

Ore 17:00 - Devil May Cry 5

Ore 21:00 - Path of Exile PS4

Martedì 2 aprile

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Sekiro: Shadows die twice

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 21:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 3 aprile

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 16:00 - Q&A: Speciale PSVR

Ore 21:00 - Apex Legends feat RNade

Giovedì 4 aprile

Ore 17:00 - DA DEFINIRE

Ore 20:00 - 7 Giorni: il Rotocalco Videoludico

Ore 21:00 - DA DEFINIRE

Venerdì 5 aprile

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - DA DEFINIRE

Ore 21:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming

Sabato 6 aprile

Ore 17:00 - The Division 2

Domenica 7 aprile

Ore 21:00 - DA DEFINIRE

Il palinsesto qui sopra riportato è provvisorio e soggetto a cambiamenti e modifiche. Per tutti gli aggiornamenti e per seguire le trasmissioni potete sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye.it, unica piattaforma dove trasmettiamo in diretta, le repliche invece saranno disponibili sul canale YouTube Everyeye On Demand.