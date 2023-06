Kunitsu-Gami Path of the Goddess: Capcom annuncia il suo gioco sul Game Pass al day one

Tra la presentazione di Hellblade 2 che incanta e inquieta su Unreal Engine 5, l'Xbox Games Showcase dell'11 giugno è davvero ricco di sorprese per tutti gli utenti facenti parte dell'ecosistema della casa di Redmond. Il colosso videoludico ha molto da mostrare ai suoi utenti, tra cui produzione di prime e terze parti in arrivo su Xbox.

Come visto sempre sul palco della presentazione, infatti, Persona 3 Reloaded si è mostrato con un trailer che annuncia l'arrivo su Xbox Game Pass nel 2024. Tra le grandi software house che hanno risposto all'appello vi è anche Capcom che, con stupore di tutti, ha annunciato sul palco dell'Xbox Games Showcase Kunitsu-Gami Path of Goddess, il nuovo progetto in arrivo nel prossimo futuro.

Al di là di un breve trailer di presentazione che ha fornito una breve panoramica su quelle che saranno le ambientazioni della produzione, non si conoscono molte altre informazioni. Dal trailer, però, sappiamo che il gioco uscirà su Xbox Series X/S e su Game Pass al day one. Non è da escludere né che si tratti di un'esclusiva per l'ecosistema Microsoft né che si tratti di un progetto multipiattaforma, perciò non ci resta che attendere maggiori dettagli nel corso dei prossimi giorni e, soprattutto, nel corso del Capcom Showcase che si terrà nella notte tra il 12 ed il 13 giugno.