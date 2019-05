Pathfinder Kingmaker: annunciati il DLC Beneath The Stolen Lands e la Enhanced Edition

Owlcat Games e Deep Silver hanno annunciato il terzo DLC del cRPG Pathfinder Kingmaker, intitolato Beneath The Stolen Lands e la Pathfinder Kingmaker Enhanced Edition, entrambi disponibili il 6 giugno.

In questo ultimo DLC i valorosi avventurieri incontreranno l'autoproclamato protettore di Golarion, e scopriranno quali segreti sono sepolti sotto le Stolen Lands, in un labirinto mutevole di follia in cui nulla è ciò che sembra mentre difendono i territori da uno dei nemici più mortali di sempre.

Caratteristiche di Beneath The Stolen Lands

Entra in un enorme dungeon con un party creato da zero. Inizia la tua avventura nelle profondità tenebrose con un party di personaggi appena creati. Inizia il gioco dal menu principale e prova la discesa in un sotterraneo senza fine

Esplora le possibilità quasi infinite di costruire un personaggio Pathfinder. Prova diverse build per perfezionare le tue tattiche. Crea una banda di avventurieri in grado di superare qualsiasi pericolo

La sconfitta è solo un nuovo inizio! Morire in un incontro consente ulteriori vantaggi per la tua prossima partita

Sblocca nuovi oggetti da acquistare. Il numero di commercianti di slot per articoli dipende da quanto siete riusciti a scendere durante tutte le precedenti incursioni

Entra nel dungeon con il tuo personaggio principale, in alternativa puoi aspettare un invito da un misterioso protettore di Golarion mentre giochi la Main Story. La versione pre-impostata del dungeon è inclusa nella campagna principale e permette di usare il tuo personaggio e i tuoi compagni per conquistare le profondità tenebrose

Basata sui feedback e sui suggerimenti dei giocatori, questa versione migliorata del gioco si basa sull'originale, con una miriade di numerose aggiunte di contenuti di gioco e dozzine di caratteristiche. Ma non è tutto! Include una classe nuova di zecca, nuove abilità, nuovi oggetti e armi, nuovi modi per costruire il tuo personaggio e, naturalmente, migliaia di correzioni e miglioramenti apportati dalla pubblicazione iniziale del gioco.

"È sempre bello e utile ricevere un feedback così grande su come possiamo rendere l'esperienza di gioco di Pathfinder: Kingmaker più piacevole e completa. Con questa edizione facciamo un passo in avanti verso l'esperienza cRPG definitiva ", ha affermato Oleg Shpilchevsky, Head Of Owlcat Games.