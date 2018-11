Pathfinder Kingmaker: annunciato il piano di pubblicazione dei DLC

Owlcat Games e Deep Silver hanno annunciato l’arrivo del Season Pass di Pathfinder Kingmaker. I giocatori che acquisteranno il Season Pass avranno accesso a tutti e tre i DLC in arrivo. Ogni DLC includerà nuove location, companion, oggetti, modalità e nuove emozioni da provare!

DLC #1 The Wildcards 6 dicembre 2019

Gli ardenti avventurieri delle Stolen Lands potranno presto mettere le mani sul primo nuovo DLC! I nuovi contenuti includono una nuova razza Tieflings giocabile, una nuova classe Kineticists giocabile e, naturalmente, combinando una razza con una classe, si ottiene un personaggio! Preparati ad accogliere il tuo nuovo companion, Tiefling Kineticist che avrà, proprio come ogni altro companion, una storyline ricca e coinvolgente.

Oleg Shpilchevsky, Head presso Owlcat Games ha dichiarato, “Una nuova razza giocabile. Durante il sondaggio per decidere quale razza bonus avremmo aggiunto al gioco, è stata molto richiesta una particolare opzione (oltre al vincitore - Aasimars): i Tieflings, la razza con una goccia di sangue demoniaco nelle loro vene. Non sono presenti nel gioco base, ma sono diventati la scelta naturale per il primo contenuto DLC.”

DLC #2 Varnhold's Lot febbraio 2019

Una nuova campagna bonus. Mentre festeggi la tua vittoria nella villa di Jamandi Aldori, hai incontrato un altro eroe delle Stolen Lands: il capitano mercenario Maegar Varn. Mentre costruisci il tuo dominio nelle Shrike Hills e a Narlmarshes, Varn e il suo popolo stanno fondando la loro nazione di Varnhold nelle colline rocciose di Dunsward. Cosa hanno dovuto affrontare? Gioca a questa nuova storia e trasferisci le conseguenze delle scelte che hai intrapreso nella campagna principale! Questa entusiasmante nuova side story ha le dimensioni di un capitolo della campagna principale e impiegherà 6-12 ore per essere completata, a seconda del tuo stile di gioco.

DLC #3 Beneath The Stolen Lands aprile 2019

Una nuova modalità di gioco. A volte hai solo voglia di giocare una storia con personaggi memorabili, una ricca tradizione e una serie complicata di scelte e conseguenze. Ma poi ci sono giorni in cui vuoi solo prendere una spada, lanciare alcuni incantesimi e distruggere un'orda di mostri! Questo DLC introdurrà un dungeon senza fine, generato casualmente come un rogue, che avrà un nuovo boss esclusivo. Puoi esplorarlo separatamente o come parte della tua campagna principale. Quanto ti spingerai in profondità?