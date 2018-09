Pathfinder Kingmaker disponibile da oggi su PC via Steam e GOG

Owlcat Games e Deep Silver annunciano che l’acclamato RPG Pathfinder Kingmaker è oggi disponibile per PC e Mac. I giocatori possono scaricare la versione digitale del gioco su Steam e GOG. Il titolo è inoltre disponibile presso retailer selezionati.

I giocatori potranno avventurarsi nelle Stolen Lands, esplorando il vasto mondo dell'universo dell’RPG Pathfinder. I personaggi, di umili origini, affronteranno animali spaventosi, incontreranno compagni a cui saranno legati per tutta la vita e costruiranno i propri regni mentre una storia profonda e avvincente si svolge intorno a loro.

“Reallizare Pathfinder: Kingmaker è stato il viaggio più incredibile di sempre. Come squadra abbiamo vissuto completamente questo gioco e abbiamo riversato la nostra passione, energia e personalità in esso. È giunto il momento di permettere ai fan di provare tutto ciò che le Stolen Lands hanno da offrire! Speriamo che vi piaccia!" ha dichiarato Oleg Shpilchevsky, Head presso Owlcat Games

"Siamo entusiasti di vedere il mondo di Pathfinder di Golarion realizzato in modo così vivido dal team di Owlcat", ha affermato Erik Mona, Publisher e Chief Creative Officer presso Paizo. "Pathfinder: Kingmaker porta una delle più eccitanti ed epiche avventure di Pathfinder sui computer di tutto il mondo, dando vita agli emozionanti ambienti e alle astute creature di Kingmaker sullo schermo del computer!"

Pathfinder Kingmaker porterà i giocatori in un tour attraverso le famigerate Stolen Lands, territori pericolosi e turbolenti ben conosciuti dal fandom di Pathfinder. L'RPG rivisiterà personaggi familiari e luoghi noti della serie, oltre a presentare ai giocatori nuove avventure, nemici mortali e colpi di scena imprevedibili. I fan del gioco di ruolo fantasy cartaceo sperimenteranno l’epico ed eroico universo in un modo nuovo, mentre gli appassionati di giochi di ruolo per computer scopriranno il loro genere preferito sotto una nuova luce. Pathfinder Kingmaker metterà alla prova i giocatori sia come avventurieri che come governanti, in quanto saranno in grado di rivendicare terre esplorate e ritagliarsi il proprio regno nelle terre selvagge. La fondazione del Regno andrà oltre la semplice costruzione di una fortezza, diventando un vero riflesso del carattere dell'eroe e delle scelte fatte durante il gioco. Ogni regno sarà un sistema vivente plasmato dall'allineamento, dalle scelte, dagli alleati e dalla capacità dell'eroe di guidare la sua gente.