Pathfinder Kingmaker: disponibile il secondo DLC gratuito

Owlcat Games e Deep Silver hanno oggi pubblicato l’ultimo DLC, intitolato Arcane Unleashed, dell’acclamato cRPG Pathfinder Kingmaker. Gli esploratori delle Stolen Lands possono aggiungere al loro magico arsenale una serie di nuovi incantesimi.

Un mercante di archi arcani apparirà nella tua capitale. La quantità e il livello degli incantesimi disponibili dipende dal tuo stat nel regno Arcano:

Create Pit Spiked Pit Acid Pit Hungry Pit Rift of Ruin Battering Blast

Ma non è tutto! Se adori trasformarti in un drago gigantesco, apprezzerai sicuramente i nuovi e migliorati modelli di queste formidabili creature. Infine, l'ultima novità di questo DLC è un nuovo animale domestico. Oleg Shpilchevsky, Head di Owlcat Games ha affermato "Uno dei nostri giocatori, collaboratore della community e nostro amico, ha perso il suo amato gatto Tiger poche settimane prima del lancio del nostro gioco. Come segno della nostra eterna gratitudine per il suo lavoro in Pathfinder Kingmaker, abbiamo ricreato Tiger nel gioco in modo che possa vagare ancora una volta con i suoi amici umani.”