Pathfinder Wrath of the Righteous su Game Pass, versioni console in uscita nel 2022

Durante lo showcase ID@Xbox di agosto è stato annunciato che Pathfinder Wrath of the Righteous uscirà su console PlayStation e Xbox il primo marzo 2022 e sarà disponibile su Game Pass al lancio per Xbox One e Xbox Series X/S.

Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer incentrato sulla Crusade Mode, la quale permette ai giocatori di selezionare il proprio generale, modificare le dimensioni dell'esercito ed esplorare la mappa liberamente. Sicuramente una gradita novità, gli sviluppatori inoltre fanno sapere che "gli animali companion saranno utili per il combattimento in sella, poiché sono dotati di propri sistemi di progressione su vasta scala e livelli di personalizzazione."

Pathfinder The Wrath of the Righteous esce il 2 settembre 2021 su PC con preordini aperti su Steam, GOG ed Epic Games Store, le versioni console arriveranno il primo marzo 2022 su PS4 e Xbox One, distribuite in edizione fisica da Prime Matter, etichetta di publishing del gruppo Koch Media, presentata la scorsa primavera. Pathfinder ha raccolto oltre due milioni di dollari su Kickstarter confermandosi come uno dei progetti più interessanti sulla celebre piattaforma di crowdfunding, The Wrath of the Righteous è sicuramente un titolo molto atteso dagli appassionati della saga, che a settembre potranno immergersi nuovamente nel mondo di Pathfinder.