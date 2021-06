Pathfinder Wrath of the Righteous: il GDR esce a settembre su PC e in autunno su console

Il team di sviluppo di Owlcat Games pubblica un nuovo video gameplay di Pathfinder Wrath of the Righteous per delineare i contenuti della loro prossima avventura ruolistica con visuale isometrica e fare chiarezza sulla finestra di lancio del titolo.

Il secondo capitolo dell'esperienza fantasy tratteggiata da Pathfinder Kingmaker narrerà la storia di un mondo devastato dalla forza soprannaturale di un esercito di demoni. Nel trailer confezionato da Owlcat Games possiamo ammirare Drezen, una fortezza che avrà un ruolo fondamentale nella campagna principale.

In Wrath of the Righteous, la fortezza di Drezen farà da sfondo alle attività da svolgere nelle battute iniziali della storia. La regina ordinerà agli eroi di riconquistare questa importante roccaforte con ogni mezzo necessario: il punto di partenza dell'assalto sarà fortemente influenzato dalle decisioni assunte dai giocatori e dai consigli che ne seguiranno. La fortezza, così facendo, cambierà in maniera costante e seguirà il percorso delineato dalle decisioni prese dagli utenti.

L'uscita di Pathfinder Wrath of the Righteous è prevista per il 2 settembre su PC. La versione console dell'action ruolistico di Owlcat Games sarà disponibile in autunno su PlayStation 4 e Xbox One, come pure su PS5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità.