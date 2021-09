Pathfinder Wrath of the Righteous: il GDR fantasy si lancia in video su PC

Dopo aver confermato l'arrivo su Game Pass nel 2022 di Pathfinder Wrath of the Righteous, il team di Owlcat Games festeggia il lancio su Steam della versione PC di questo ambizioso GDR con visuale dall'alto attraverso una video panoramica sugli scenari fantasy da esplorare.

Il secondo capitolo dell'avventura ruolistica iniziata con Pathfinder Kingmaker narra la storia degli abitanti di un mondo devastato da un esercito di demoni evocato da una forza soprannaturale. Il nostro compito è perciò quello di guidare i guerrieri più valorosi del regno nella battaglia contro le forze del male, cercando ad ogni costo di arginare l'avanzata dei demoni che minacciano di distruggere la Fortezza di Drezen e gli altri insediamenti.

Oltre all'immancabile sistema di progressione delle abilità e degli equipaggiamenti, nel titolo trova spazio anche un profondo modulo GDR che sovrintende alla creazione del proprio personaggio, consentendo agli appassionati di scegliere tra 25 classi, 12 razze e più di mille incantesimi, poteri speciali e tratti unici.

La versione PC di Pathfinder Wrath of the Righteous è perciò disponibile dal 2 settembre su Steam. Le edizioni console saranno disponibili nel corso del 2022 su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass per gli abbonati che possiedono una piattaforma Microsoft.