Pathologic 2: nuovo trailer e data di lancio per il thriller narrativo di Tiny Build

Approfittando del palco del PAX East di Boston, Gearbox, dopo aver confermato l'arrivo di Bulletstorm su Switch, ha presentato un nuovo trailer dedicato a Pathologic 2, rifacimento dell'avventura narrativa che ha portato alla fama la software house russa Ice-Pick Lodge nel lontano 2006.

Esattamente come il titolo originale, anche Pathologic 2, curato dagli sviluppatori di Tiny Build, porrà un forte accento sul comparto narrativo, sui personaggi e la tetra ambientazione in cui gli eventi avranno luogo. Il nuovo filmato, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, ci permettono di dare un primo sguardo alla cupa e horririfica caratterizzazione del thriller game.

A livello di gameplay, il titolo si baserà sostanzialmente su meccaniche survival: il giocatore dovrà raccogliere risorse e prendere decisioni cruciali per riuscire a sopravvivere all'interno di un piccolo borgo rurale su cui si è abbattuta una terribile piaga che sta decimando la popolazione.

Al termine del trailer viene infine svelata la data di lancio del titolo: Pathologic 2 sarà disponibile su Steam a partire dal 23 maggio 2019.