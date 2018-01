Lo studio indipendenteha annunciato chearriverà nel 2018 anche su Switch, la piattaforma Nintendo si aggiunge quindi alle già annunciate versioni per PlayStation Vita e PC Windows.

Pato Box è un gioco d'avventura con elementi picchiaduro che riprende il gameplay alla base di Super Punch Out, proponendo una meccanica di gioco semplice ma accattivante con sette diversi box da affrontare. Caratteristica peculiare, lo stile grafico in bianco e nero che ricalca quello delle visual novel.

Pato Box per Switch sarà giocabile al PAX South di San Antonio, in programma dal 12 al 14 gennaio, il lancio del gioco è previsto nel corso del 2018.