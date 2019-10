Patrice Desilets: alcune recensioni di Ancestors sono state scritte senza provare il gioco

Patrice Desilets, papà di Assassin's Creed, si è recentemente sfogato riguardo l'accoglienza ricevuta da Ancestors The Humankind Odyssey. Secondo il producer e game designer francese alcune recensioni sarebbero state scritte addirittura senza provare il gioco.

Desilets è certo di questa sua affermazione perchè "alcune recensioni riportano caratteristiche che non esistono assolutamente nel gioco mentre altre non citano feature in cui è impossibile non imbattersi." Il team di Panache Digital Games è rimasto in parte deluso da questa metodologia di lavoro ed è convinto che il gioco meritasse una miglior accoglienza:

"So per certo che alcuni redattori non hanno provato il gioco. Succede, fa parte di questo business, magari devi consegnare altre quindici recensioni nella stessa settimana e spesso non hai tempo di approfondire un titolo, lo capisco. Vi confermo però che alcuni hanno inventato caratteristiche del gioco, ad esempio in Ancestors non è possibile cavalcare alcuna creatura e in alcune recensioni viene riportato come cavalcare gli animali non sia divertente... certo, non è possibile farlo!

Questa cosa ha fatto arrabbiare i ragazzi del team e li capisco, perchè anche io penso che molte recensioni siano state troppo dure con Ancestors, paragonando il progetto ad Assassin's Creed. Abbiamo oltre 175 recensioni su Metacritic e un Metascore di 65... Di solito ho ottenuto risultati migliori ma bisogna anche capire che un team di 35 persone non può assolutamente sviluppare un blockbuster paragonabile ad Assassin's Creed. Abbiamo fatto delle scelte e dei compromessi per riuscire a far arrivare il gioco sul mercato, volevamo differenziarci dal resto dei giochi in commercio."

Ancestors uscirà il 6 dicembre su PS4 e Xbox One, presto sapremo quindi come verranno accolte le versioni console dalla stampa internazionale.