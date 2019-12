Patrick Klaus di EA Motive: 'EA sembra una nuova azienda, molto più attenta alla qualità'

Il dirigente di EA Motive a capo del team che sta sviluppando il prossimo gioco di Star Wars, Patrick Klaus, si dice entusiasta del "nuovo corso" intrapreso da Electronic Arts in questi ultimi tempi.

Il manager che ha recentemente assunto la carica dirigenziale lasciata vacante presso EA Motive dopo l'abbandono di Jade Raymond (attualmente impegnata nel progetto in game streaming di Google Stadia) spiega infatti che Electronic Arts "sembra proprio un'azienda diversa, fortemente focalizzata sulla qualità. Questo è anche uno dei motivi che mi hanno spinto a tornare ma in realtà la proprità numero uno è che voglio contribuire alla realizzazione di grandi giochi, e i dirigenti di EA ci stanno dando davvero tutto il supporto possibile per svolgere un lavoro importante".

Per rimarcare ulteriormente il concetto, Klaus ritiene giusto aggiungere che "sono tempi diversi, con leadership diverse e un messaggio diverso da lanciare al pubblico. Tutto ciò è rafforzato ogni giorno nelle discussioni che abbiamo, la qualità è diventata davvero la priorità assoluta e sono fermamente convinto del fatto che la qualità vince su tutto. Se ci concentriamo su di essa e sull'esperienza restituita al giocatore, allora siamo in grado di testare e dimostrare regolarmente le nostre ipotesi lavorando come una squadra. Grazie a questo approccio e questo spirito stiamo facendo molto di più di quello che avremmo potuto fare altrimenti, e sono convinto che il successo arriverà se continueremo a fare gioco di squadra e concentrarci sulla qualità".

I problemi che hanno afflitto Star Wars Battlefront 2 nella sua fase di lancio e che hanno portato Electronic Arts a cancellare lo Star Wars di Visceral Games, quindi, sarebbero ormai solo un ricordo del passato. Il nuovo gioco di Star Wars in sviluppo presso le fucine digitali di EA Motive, invece, con ogni probabilità sarà presentato ufficialmente nel corso del 2020.