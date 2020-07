Patrizia Scianca: i doppiaggi dei videogiochi che non ti aspetti, da Ada Wong a Samara

Sarebbe un eufemismo dire che tutti abbiamo udito la voce di Patrizia Scianca almeno una volta, poiché la doppiatrice ha interpretato ruoli di ogni genere, alcuni addirittura insospettabili. Se abbiamo acceso la vostra curiosità salite sulla Going Merry e partite insieme a noi per una nuova avventura nel mondo di anime e videogiochi!

La carriera della Scianca non potrebbe partire nel più stravagante dei modi, essendo l'attrice laureata in giurisprudenza e diplomata come istruttrice di nuoto, ma l'amore per la recitazione la porterà verso altre strade e l'attrazione per il microfono le sarà fatale. Dopo alcuni timidi ruoli come attrice, la Scianca si avvicina al mondo del doppiaggio, grazie al quale porterà in Italia personaggi come Edward Elric (bambino), Sailor Neptune e Kero-Chan in Card Captur Sakura. Le sue punte di diamante nel doppiaggio anime sono però Nico Robin in One Piece; Son Goku, Gohan e Goten bambini; Arale e Poison Ivy nella serie animata Batman.

Proprio la sua interpretazione della letale villain di Gotham sarà tanto convincente da valerle la riconferma anche per la trilogia di Batman Arkham, che presto aggiungerà il capitolo Gotham Knights alla saga. Celebri anche il doppiaggio di Samara in Mass Effect 2 e 3, cui lavora insieme a Claudio Moneta, indimenticabile voce del comandante Shepard. In Resident Evil 2 e 6 ritroviamo la Scianca nel ruolo di Ada Wong, mentre in BioShock 2 veste i panni della Dottoressa Lamb.

Altri ruoli degni di nota sono stati quelli in Resistance 3 (Susan Farley); Lost Odissey (Ming Numara); Dishonored (Delilah Cooperspoon); League of Legends (Gnar); Horizon Zero Dawn (Sona); Overwatch (Athena); Diablo III (Adria) e Assassin's Creed: Origins (Khemu).