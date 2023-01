Paura e delirio con l'Orda XL di World War Z Aftermath su PC, PS5 e Xbox Series X/S

L'imminente lancio dell'update next gen di World War Z Aftermath offre ai ragazzi di Saber Interactive l'occasione per tornare a mostrare in video l'Orda XL, la nuova modalità che andrà presto ad arricchire la già corposa esperienza post-apocalittica dello sparatutto survival su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il nuovo filmato propostoci dalla software house del New Jersey ci aiuta a tratteggiare il perimetro ludico e contenutistico di questa nuova modalità in esclusiva per PC e console di ultima generazione. Orda XL genererà infatti un'ondata speciale con oltre 1.000 zombie, spronando così i giocatori a collaborare per avere la meglio su questa gigantesca mole di nemici che si abbatterà sulla propria squadra di sopravvissuti nelle fasi più importanti delle partite multiplayer cooperative.

L'esperienza a tinte splatter ambientata nella dimensione horror dell'omonimo film di Paramount Pictures si amplierà ulteriormente con l'aggiunta di preset grafici per la Risoluzione (4K) o il framerate (60fps). Chi possiede già le versioni PC, PS4 e Xbox One potrà scaricare gratuitamente l'Update Next Gen di World War Z Aftermath a partire da domani, martedì 24 gennaio.

L'update sarà accompagnato da un aggiornamento gratuito che coinvolgerà anche le versioni last-gen, portando in dote delle nuove armi devastanti e un sistema di progressione rivisto e corretto per gli equipaggiamenti da sbloccare nel corso della partita.