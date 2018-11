Pausa pranzo nel vecchio West: Red Dead Online giocato su Twitch oggi dalle 13:00!

Martedì 27 novembre alle 13:00 parte la Beta di Red Dead Online per coloro che hanno acquistato la Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2: quale miglior occasione per giocare in diretta su Twitch e mostrarvi il multiplayer del capolavoro Rockstar?

Alle 13:00 sintonizzatevi sul canale Twitch di Everyeye.it per una lunga diretta dedicata al comparto multigiocatore di RDR2, questa è solamente la prima di una lunga serie di live su Red Dead Online, altri appuntamenti sono previsti per la giornata di domani e per tutta la settimana, il calendario completo è in arrivo nelle prossime ore.

Il rollout della Beta di Red Dead Online prevede i seguenti orari:

Martedì 27 novembre - Accesso ai possessori di RDR Ultimate Edition

Mercoledì 28 novembre - Accesso consentito a chiunque abbia giocato a RDR2 il 26 ottobre

Giovedì 29 novembre - Accesso per coloro che hanno giocato a RDR2 tra il 26 e il 29 ottobre

Venerdì 30 novembre - Accesso libero per tutti i possessori di Red Dead Redemption 2

Accesso "a scaglioni" dunque, per evitare di intasare i server e cercare di garantire una buona esperienza generale, al netto di eventuali problemi tecnici relativi all'infrastruttura online che potrebbero verificarsi trattandosi di una Beta. Appuntamento quindi a ora di pranzo per tornare ad esplorare il vecchio West di Red Dead Redemption 2, questa volta in multiplayer!