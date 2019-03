The Floor is Lava: tutte le novità dell'ultima modalità a tempo di Fortnite

L'aggiornamento odierno di Fortnite che ha portato il battle royale di Epic Games alla versione 8.20 ha introdotto diverse novità, la più importante delle quali è certamente rappresentata da Il Pavimento è Lava: di cosa si tratta?

The Floor is Lava è la nuova Modalità a Tempo di Fortnite Battaglia Reale ed è accessibile a tutti gli appassionati dello sparatutto gratuito di Epic. In questa originale MAT, la lava del vulcano apparso sull'isola in coincidenza dell'inizio della Stagione 8 a tema "pirati contro ninja" salirà gradualmente dai quadranti più a sud della mappa e obbligherà gli utenti a escogitare delle nuove tattiche e strategie per sopravvivere ai nemici e a questa marea di fuoco.

La lava comincerà a salire dopo appena due minuti dall'inizio della partita e si muoverà a una velocità costante fino a ricoprire per intero l'isola: il solo contatto con il magma farà sobbalzare il proprio personaggio e ne ridurrà la salute in maniera graduale.

I giocatori di questa MAT ricevono una piccola quantità di materiali ogni secondo, un sistema escogitato da Epic Games per favorire la costruzione di strutture e piattaforme su cui spostarsi una volta che la mappa avrà invaso l'intero scenario.

Per facilitarvi il compito e contribuire ad allungare la vita digitale del vostro intrepido alter-ego, su queste pagine trovate delle interessanti Guide per vi aiuteranno a migliorare il rendimento ingame nelle sfide battle royale di Fortnite e nelle MAT come questa di The Floor is Lava. Seguendo questa Guida, ad esempio, potete scoprire dove trovare e a cosa servono i nuovi oggetti introdotti con la patch 8.20 di Fortnite, ossia il Peperone, la Banana e il Cocco.