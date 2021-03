Pavlov è il primo gioco annunciato per PlayStation VR 2

Sony ha da poco annunciato di essere al lavoro sul visore PlayStation VR 2 per PS5, nessun gioco però è stato annunciato per questo nuovo dispositivo. O meglio, nessun gioco era stato annunciato dal momento che oggi scopriamo che lo sparatutto Pavlov arriverà su PSVR2.

A confermarlo è il team di sviluppo Vankrupt Games, rispondendo a una domanda su Twitter la compagnia conferma che Pavlov VR arriverà "su PlayStation VR 2, PSVR1 non è adatto per i nostri scopi", di fatto Pavlov VR è dunque il primo gioco mai annunciato per il nuovo visore Sony. Pavlov è disponibile su Oculus Quest e in questi anni ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica, non ci sono dettagli sulla versione per PlayStation VR2, al momento sappiamo solo che lo studio canadese Vankrupt è interessato a portare il gioco su questa piattaforma.

Del resto, sappiamo molto poco anche su PSVR 2, Sony ha mostrato i nuovi controller per la Realtà Virtuale a metà marzo mentre il visore non è mai stato svelato ufficialmente al pubblico con l'azienda giapponese che si è limitata a confermarne l'esistenza. Nei prossimi mesi probabilmente altri studi di sviluppo sveleranno nuovi giochi in arrivo su PlayStation VR 2, non ci resta che aspettare per saperne di più.