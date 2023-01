Pavlov su PlayStation VR2: pallottole infuocate nel video gameplay dell'FPS

Pavlov VR, il primo videogioco annunciato per PlayStation VR2, sarà disponibile nella finestra di lancio del nuovo visore per la Realtà Virtuale su PS5. Il team di Vankrupt Games ci immerge così nelle atmosfere di questo interessante sparatutto VR con un video gameplay incentrato sulle sfide multiplayer competitive.

Gli sviluppatori di Pavlov lo descrivono come uno shooter a squadre ambientato in una dimensione post-apocalittica infestata dagli zombie. Il nostro scopo sarà quello di indossare i panni di un agente speciale per entrare a far parte di una squadra composta da quattro giocatori, ciascuno chiamato a difendere i propri compagni dalle ondate crescenti di non-morti.

Il titolo propone anche delle modalità alternative, come le sfide multiplayer asimmetriche 'uno contro tutti', delle missioni a bordo di un carro armato T-34 e una sorta di 'nascondino interattivo' con i giocatori che dovranno assumere le fattezze degli oggetti della mappa per non farsi scoprire dagli altri utenti online.

Pavlov VR sarà disponibile su PlayStation 5 insieme agli oltre 30 giochi della lineup di lancio di PlayStation VR2. Cosa ne pensate di questo sparatutto in Realtà Virtuale? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il video gameplay che campeggia a inizio articolo.