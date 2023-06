PAW Patrol World: l'avventura open world per bambini non ha più segreti

A pochi mesi dall'arrivo nei negozi, gli sviluppatori di PAW Patrol World ci hanno permesso di vedere in anteprima una lunga sequenza di gameplay, grazie alla quale abbiamo potuto scoprire tanti dettagli inediti sul particolare titolo d'avventura open world dedicato ad un pubblico più giovane.

PAW Patrol World è infatti ambientato in un mondo liberamente esplorabile sia a quattro zampe che a bordo dei vari veicoli: in entrambi i casi sarà possibile personalizzare l'aspetto estetico con una miriade di opzioni, tra i quali vi sono cappelli per i cuccioli e skin per i veicoli. Proprio come nella serie, i giocatori dovranno muoversi per la città in cerca di persone da aiutare e grazie ad una serie di opzioni, l'avventura sarà perfettamente giocabile anche da chi non è pratico con i videogiochi. Oltre alla possibilità di passare dalla telecamera automatica a quella manuale in maniera istantanea, il gioco include un sistema che indica al peloso pilota il percorso da seguire, così che non possa mai perdersi nell'esplorazione delle strade.

I giocatori potranno avventurarsi fra le strade della ridente cittadina a partire dal prossimo 29 settembre 2023. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (solo versione digitale) e Nintendo Switch. Stando a quanto dichiarato su Steam, il titolo dovrebbe includere non solo il supporto ai sottotitoli in italiano ma anche al doppiaggio.