Pax Dei: fantasmi, draghi e scenari immensi da esplorare nell'MMO 'mitologico'

Dopo i tanti rumor sulla natura cloud e in esclusiva Xbox di Pax Dei, le fucine digitali di Mainframe Industries alzano ufficialmente il sipario su questo ambizioso MMO action fantasy per confermare di esserne al lavoro su PC.

Il titolo è incentrato sulla mitologia dell'Europa medievale in sviluppo su PC: gli esploratori di questo enorme scenario sandbox avranno modo di immergersi nelle atmosfere di un titolo intriso del fascino del folklore dei popoli europei dell'alto Medioevo.

Nell'universo interattivo di Pax Dei, infatti, "i fantasmi esistono, i moto sono reali e la magia è un aspetto centrale della vita delle persone. È un immenso parco giochi a mondo aperto dove poter interpretare il ruolo che si vuole. Gli utenti possono intraprendere questo viaggio insieme a migliaia di altri giocatori, esplorando e costruendo insieme le proprie storie".

Protetto dalla Grazia del Divino, il nostro alter-ego potrà raggiungere i quattro angoli delle Heartlands per creare il proprio Clan, unirsi alle fazioni già presenti e scegliere l'angolo di mappa da chiamare casa, non prima però di 'pacificarlo' dalle orde di mostri, predoni, fantasmi e draghi che popolano le aree più selvagge dello scenario free roaming. Come ogni buon MMO ruolistico che si rispetti, naturalmente anche Pax Dei promette di offrire ai patiti del genere un profondo sistema di crafting e, con esso, una ricca economica da plasmare decidendo quali oggetti realizzare (o depredare) e con quali Clan interfacciarsi per commerciare (o ingaggiare battaglia).

Il lancio di Pax Dei è previsto nei prossimi mesi su PC; gli sviluppatori di Mainframe riferiscono però di essere al lavoro anche sulla 'versione multipiattaforma' del loro MMO, senza però fornire ulteriori chiarimenti sull'esclusiva console Xbox citata in passato da insider e leaker vari.