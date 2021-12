Pax Dei: l'MMO basato sul Cloud non è più esclusiva Xbox?

Nei mesi scorsi si è parlato di Pax Dei oer Xbox Series X/S e PC, nome in codice di un MMO sviluppato da Mainframe e pubblicato dall'etichetta Xbox Game Publishing, a quanto pare però le cose sarebbero cambiate e il gioco sarebbe ora multipiattaforma.

Jeff Grubb ha confermato l'esistenza di Pax Dei ma dopo aver spinto per l'esclusiva Xbox, adesso il giornalista rivela nuovi dettagli, a quanto pare infatti Mainframe avrebbe fatto marcia indietro interrompendo ogni accordo con Microsoft dopo aver ricevuto investimenti per 23 milioni di dollari da fondi esterni alla casa di Redmond.

Ad oggi Pax Dei è "probabilmente un gioco multipiattaforma" e Mainframe non avrebbe legami diretti con Xbox Game Publishing, il gioco non sarà quindi pubblicato da Microsoft ma da altre etichette. C'è da dire che Pax Dei non è mai stato annunciato anche se Jeff Grubb ribadisce che il progetto esiste ed è vivo e vegeto, anche se non ci sono più contratti di esclusiva tra Microsoft e Mainframe.

Al momento non sappiamo quando il gioco verrà presentato e su quali piattaforme uscirà, sembra però certa la natura multipiattaforma a dispetto dell'esclusiva Xbox e PC paventata nei mesi scorsi dal giornalista di VentureBeat, a quanto pare molto informato sul progetto.