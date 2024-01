Pax Dei: quando inizia l'Early Access dell'MMO mitologico? Lo svela il video del CES 2024

A quasi un anno di distanza dall'ultimo video di Pax Dei tra draghi, scenari immensi e fantasmi, il team di Mainframe Industries sale idealmente sul palco dell'evento NVIDIA che inaugura il CES 2024 per riaprire una finestra su questo universo MMO mitologico per annunciare la finestra di lancio dell'Early Access.

Ambientato in una versione alternativa dell'Europa medievale, Pax Dei è un GDR multiplayer a mondo aperto che viene descritto dai suoi stessi autori come un 'social sandbox', ossia un titolo che spronerà i fan del genere a plasmare la propria esistenza parallela scegliendo in piena autonomia le attività da svolgere e gli obiettivi da completare.

In questa realtà parallela, i giocatori dovranno vedersela con i mostri e le creature che affollano i miti e le leggende del folklore medievale europeo, da qui la necessità di allearsi con gli altri utenti per costruire i villaggi, le fortezze e le roccaforti da cui lanciare gli assalti alle orde di fantasmi, draghi e bestie ancestrali che minacciano la comunità. Non meno pericolosi saranno poi gli attacchi orditi dai predoni e dalle bande armate guidate dai giocatori meno propensi a sottostare alle regole della collettività.

Il video datoci in pasto da Mainframe Industries tocca proprio gli aspetti più 'sociali' dell'esperienza ruolistica promessaci da Pax Dei sin dalla partenza dell'Early Access, prevista per questa primavera su PC con tanto di supporto al DLSS 3 di NVIDIA su schede grafiche GeForce RTX più avanzate.